Скрипт парсинга новых страниц

Нужен скрипт, который:

Раз в сутки будет проверять 50 сайтов на изменения по отношению к предыдущему дню.

Создавать новый лист в облаке гугл в таблицу (название листа - дата парсинга) , в котором будут содержаться список новых страниц.

Эта штука должна собирать данные и запускаться сама. И к 5:00 мск формировтаь результат

Список сайтов будет храниться также в гугл таблице в облаке, и периодически изменяться.

Я должен иметь возможность запускать парсинг по требованию, вне расписания.

Также иметь возможность корректировать время и интервал запуска.

Крайне желательно сделать это на пхп или чем то таком же популрном

Пишите цену и сроки