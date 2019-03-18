Подменить контент на Joomla при переходе с определённой меткой

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка167 просмотров
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Коммерческий сайт с контактами:

- телефон

- эл.почта

- форма обратной связи.

Необходимо подменять телефон и почту при переходе на сайт с указанной меткой, сохраняя куки N дней.

Также отправку с формы связи на подменяемый мейл (не основной).

Бюджет и сроки, указывайте, пож-ста в отклике.

Joomla
5 лет назад
mishapaz
Михаил 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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