Написать спай пуш-рассылки (есть инструкция)

Выпарсить товары со следующих сайтов: berkut-compressor.ru/ www.kchilites.com/ rigidindustries.ru/ www.comeup.ru/ www.redbtr.ru/ rif4x4.ru/ данные что нужны: 1) название 2) модель (если есть) 3) артикул 4) производитель (если есть) 5) цена 6) информация о наличии (если есть в том виде, в котором есть) 7) описание 8) короткое описание если есть 8) фото, видео все ...