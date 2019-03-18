Нужен скрипт сайта знакомств

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки211 просмотров
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Пример сайта https://dosugsms.ru 

С другим дизайном .Отправкой платных смс на номер Вообщем смысл понятен

5 лет назад
guest_1552885102902
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад