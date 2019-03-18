Нужен скрипт сайта знакомств

Нужен сайт. Задача доски обьявлений это универсальные услуги. Муж на час,разнорабочие ,сантехники и .т.д Разовые заявки. Смысл такой есть клиент- есть тот кто готов выполнить эту заявку.. Что то вроде как на юле раньше или на ...
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Пример сайта https://dosugsms.ru
С другим дизайном .Отправкой платных смс на номер Вообщем смысл понятен
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