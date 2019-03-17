Проблема с индексацией сайта в google

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Есть сайт www_rivoli_kz

для большинства страниц написаны SEO тексты и прописаны мета теги, но почему то страницы не индексируются в google

Нужно проверить сайт и восстановить индексацию, возможно проблема в robots.txt или saitmap

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5 лет назад
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)