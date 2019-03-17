Создание сервиса сокращения ссылок с нуля или доработка существующего

Предлагаю на выбор два варианта:

- Имеется рабочий скрипт (который меня в принципе устраивает, но...), необходимо внести некоторые правки и доработать/добавить определенный функционал.

- Создать с нуля (или взять за основу для написания)

Сразу хочу сказать, что все ТЗ писалось исходя из функционала уже готового скрипта, с исправлением некоторых моментов и добавления моих "хотелок". Это я к тому, что ничего сверхъестественного делать не нужно, можете просто доработать имеющийся скрипт исходя из ТЗ или написать с нуля.

ТЗ прикрепляю. С уважением, Ольга.