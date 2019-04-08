В Woocommerce расчет стоимости товара исходя из вбиваемых параметров

Есть сайт на wordpress с woocommerce, нужно иметь возможность добавить такой товар, расчет стоимости которого происходил бы в зависимости от вбиваемых покупателем размеров. Покупатель вводит Length Width Height, а цена расчитывается по формулам как в этой excel таблице. Нужно 2 группы товаров, для каждого свои формулы (см вложение). Полагаю, нужно написать plugin, чтобы это внедрить.

Вот пример http://tinyurl.com/yyyyowca

Вбиваете параметры, выдается цена и можно добавлять в корзину.