В Woocommerce расчет стоимости товара исходя из вбиваемых параметров

Веб-программированиеЗавершен2 заявки227 просмотров
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Есть сайт на wordpress  с woocommerce, нужно иметь возможность добавить такой товар, расчет стоимости которого происходил бы в зависимости от вбиваемых покупателем размеров. Покупатель вводит Length Width Height, а цена расчитывается по формулам как в этой excel таблице. Нужно 2 группы товаров, для каждого свои формулы (см вложение). Полагаю, нужно написать plugin, чтобы это внедрить.

Вот пример http://tinyurl.com/yyyyowca

Вбиваете параметры, выдается цена и можно добавлять в корзину.

WooCommerce
5 лет назад
wblance2
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ezhmakov
Евгений 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$43
10 дней
Все сделано на отлично, рекомендую. Евгений явно разбирается в своем деле.
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