wblance2

Юрий wblance2

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$25
10 баллов
7 месяцев назад
Срочно починить Plesk и Nginx на VPS
NginxНастройка серверов
Юрий - отличный заказчик, профессионал! Постоянно на связи, четкая задача, быстрая оплата! Буду рад сотрудничать!
Все супер. Сразу видно профессионала. Проблема решена экстремально быстро и четко. Буду обращаться снова и снова.
Ответный отзыв
ezhmakov
Евгений 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$43
10 баллов
6 лет назад
В Woocommerce расчет стоимости товара исходя из вбиваемых параметров
WooCommerceWordPress
От работы с Юрием одни положительные впечатления. Всегда был на связи, предоставил чёткое ТЗ, оплата сразу же по выполнению задания. Да и задачка была интересная. Рекомендую к сотрудничеству.
Все сделано на отлично, рекомендую. Евгений явно разбирается в своем деле.
Ответный отзыв
dosiss
53 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Переделать сайт
WordPress
Подробное ТЗ, четкие комментарии, оплата без задержек - отлично поработали с Юрием. Рекомендую!
Александр проделал отличную работу в кратчайшие сроки строго, как и требовалось. И все это по адекватной цене. Крайне рекомендую и буду обязательно обращаться еще.
Ответный отзыв
Abasheff
Фёдор 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужна консультация
Хороший заказчик, быстрая оплата, приятный в общении. Рекомендую!
Все выполнено на отлично и очень быстро, как и договаривались. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Настройка сайта на wordpress
WordPress
Спасибо за доверие и проект :) Четкая постановка задач + приятное и вежливое общение, рад стараться, обращайтесь!
Спасибо за проявленный энтузиазм к моему маленькому проекту, все отлично и быстро. Буду обращаться вновь.
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