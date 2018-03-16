Ищется специалист для срочного решения проблемы с Plesk и Nginx на VPS с CentOs. Необходимо устранить ошибку 502 Bad Gateway и восстановить работоспособность сервисов.
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Есть 90 прямоугольных слэбов из камня разных размеров, нужно начертить схему укладки "Random Layout" в саду ок. 40кв.м. как объясняется здесь http://www.pavingexpert.com/random01.htm и как на картинке прилагается. Грубо говоря нужно собрать паззл. ...Ландшафтный дизайн2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на wordpress с woocommerce, нужно иметь возможность добавить такой товар, расчет стоимости которого происходил бы в зависимости от вбиваемых покупателем размеров. Покупатель вводит Length Width Height, а цена расчитывается по формулам как в этой excel ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен логотип для сайта https://tinyurl.com/y8e3ft3j Чтобы было понятно, что дорого и стильно. Текущий логотип этому требованию явно не соответствует. ДОП. А также в таком же стиле шаблон для визитки с использованием ...Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт https://tinyurl.com/y8e3ft3j Нужно натянуть его на wordpress, чтобы там его можно было редактировать (или скорее наоборот в wordpress заново сделать.) Нужно общий layout, шрифты и размеры шрифтов сохранить. Сделать mobile-friendly. Меню ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Хочу понять как сделан сайт https://www.londonprojects.co.uk/, чтобы сделать то же самое. Если это theme, то какая. Если не theme, то какую theme проще всего использовать для подобного layout.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
На сайте http://tinyurl.com/hv6bnkn стоит word press и vanilla theme. Хочу самостоятельно добавить туда свой контент, текст, картинки для портфолио. Возникает много вопросов как сделать то или другое - например подвинуть логотип влево и убрать пустое место ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад