Есть 80 слэбов из камня разных размеров, нужно начертить схему укладки

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Есть 90 прямоугольных слэбов из камня разных размеров, нужно начертить схему укладки "Random Layout" в саду ок. 40кв.м. как объясняется здесь http://www.pavingexpert.com/random01.htm и как на картинке прилагается.

Грубо говоря нужно собрать паззл. Правилы очень простые

- только T-образные стыки. Никаких "+"

- Чтобы не было прямых линий больше 3м.

Задание осложняется тем, что размеры камня все разные, но некоторые очень похожи с разницей в 1-2см - такой разницей можно пренебречь и считать их как одинакового размера.

Нужно сложить паззл таким образом, чтобы максимальным образом использовать целые куски (самое важное!!!), и резать куски в минимально возможных случаях. Желательно чтобы резать плитки нужно было уже по границе зоны мощения, т.е. там где это все равно будет необходимо.

От меня прилагается чертеж сада в DWG и список слэбов с размерами в XLS. От вас потребуется чертеж, где будет прорисован каждый слэб с номером и текущими размерами. А если рисунок требует этот кусок подрезать, то в скобках (новый размер).

Задание срочное и нужно выполнить сегодня до ночи. Напишите каким образом вы предлагаете решить эту задачу. Ручной подбор тоже пойдет и видимо единственно возможный, но в идеале иметь какой-то опыт в этом деле и понимать что требуется. Все программы, которые есть в интернете решают подобные задачи только с размером плиток одинакового размера.

Как вариант - нарезать плитки на бумаге и складывать паззл на столе.

6 лет назад
wblance2
Юрий 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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