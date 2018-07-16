Дизайн территории вокруг отеля, ландшафтный дизайн

Строится дом с гаражом на участке 4,3 сотки. Нужно сделать ландшафтный дизайн. Свободного места мало. Площадь небольшая. Схема участка в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать дизайн-проект пространства, окружающего отель. Это двор и пространство между передним фасадом и дорогой. Рассадка зелени, расстановка и подбор светильников, лавочек и т.д. На территории много стен и перепадов: заезд на подземный паркинг, каменные заборы соседей, которые можно заштукатурить – хотелось бы как-то эти стены использовать (возможно где-то краска или декоративная штукатурка, где-то рисунки, узоры). Площадь 328 м2.
Приложил фото, чтобы было примерно понятно, о чем говорю. Более подробные фото и видео предоставлю.
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