Дизайн территории вокруг отеля, ландшафтный дизайн

Ландшафтный дизайнЗакрыт6 заявок240 просмотров
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Нужно создать дизайн-проект пространства, окружающего отель. Это двор и пространство между передним фасадом и дорогой.  Рассадка зелени, расстановка и подбор светильников, лавочек и т.д. На территории много стен и перепадов: заезд на подземный паркинг, каменные заборы соседей, которые можно заштукатурить – хотелось бы как-то эти стены использовать (возможно где-то краска или декоративная штукатурка, где-то рисунки, узоры). Площадь 328 м2. 

Приложил фото, чтобы было примерно понятно, о чем говорю. Более подробные фото и видео предоставлю.

5 лет назад
Dench150
Амир 
25 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад