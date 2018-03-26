Создание дизайна парка развлечений

  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Закрыт14 заявок273 просмотра

Необходимо сделать визуализацию парка с различными объектами: кафе, гостиница, стрельбище и другие.

По сути нужны красивые картинки, очень даже примерные с точки зрения размещения самих объектов.

Но, сделано все должно быть зрелищно, чтобы заказчик захотел в итоге реализовать данный проект.

7 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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