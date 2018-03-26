Создание дизайна парка развлечений

Необходимо сделать визуализацию парка с различными объектами: кафе, гостиница, стрельбище и другие.

По сути нужны красивые картинки, очень даже примерные с точки зрения размещения самих объектов.

Но, сделано все должно быть зрелищно, чтобы заказчик захотел в итоге реализовать данный проект.