Ландшафтный дизайн частного дома

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Закрыт19 заявок461 просмотр

Необходимо прорисовать дизайн ландшафта (предложить 3 концепции для выбора 1 для доработки. Концепция - это эскиз, набросок может быть в карандаше и схематично, чтобы мы изначально поняли друг друга и минимизировали работу)

общая площадь территории - 8 соток.

На ней стоит

  • дом - 9х9м
  • Гостевой домик - 6х4м
  • Гараж - 3х5м
На территории есть орех - его следует оставить и некоторые садовые деревья - которые можно обсудить под вырубку.

  • Высылайте ваше портфолио
  • цену приблизительную за проект
8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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