Ландшафтный дизайн частного дома

Необходимо прорисовать дизайн ландшафта (предложить 3 концепции для выбора 1 для доработки. Концепция - это эскиз, набросок может быть в карандаше и схематично, чтобы мы изначально поняли друг друга и минимизировали работу)

общая площадь территории - 8 соток.

На ней стоит

дом - 9х9м

Гостевой домик - 6х4м

Гараж - 3х5м

На территории есть орех - его следует оставить и некоторые садовые деревья - которые можно обсудить под вырубку.