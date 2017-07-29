Есть участок на склоне, 6 соток. Необходимо запроектировать расположение дома и построек, дорожек, подсветки и пр. Съемка участка есть, есть фото. Предложите стоимость и сроки.
Ландшафтный дизайн частного дома
Необходимо прорисовать дизайн ландшафта (предложить 3 концепции для выбора 1 для доработки. Концепция - это эскиз, набросок может быть в карандаше и схематично, чтобы мы изначально поняли друг друга и минимизировали работу)
общая площадь территории - 8 соток.
На ней стоит
- дом - 9х9м
- Гостевой домик - 6х4м
- Гараж - 3х5м
- Высылайте ваше портфолио
- цену приблизительную за проект
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