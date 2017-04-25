Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

Нужно визуализировать план-схему небольшой базы отдыха, а именно:

Приблизительная площадь участка на котором требуется визуализация 40 соток + прилегающая территория 20 соток.

Один дом 6х8 (уже построен)

6 одинаковых домов 5х8. (есть jpeg)

Один дом 70х6 есть ескиз.

Один дом 5х16 за основу взять и отзеркалить дом 5х8.

Один дом 8х8 - за основу дом 5х8

Один дом 15х8 - за основу дом 70х6.

6 одинаковых беседок 2х2 - за основу типовой дом 5х8.

Хвойные деревья в количестве приблизительно 40 шт.

Газон

Пирс по периметру участка для швартовки плавсредств.

Сад камней с перголой

Дорожки между всеми домами

Зона для барбекю.

Парковочные места с навесами и без

Место для спуска на воду плавсредств.

Есть эскизы планировки территории в карандаше, jpeg почти по всем планируемым зданиям, геолокация для привязки к рельефу. Все это вышлю пришлю после выбора исполнителя.

Указывайте, пожалуйста сроки и цены. Наличие портфолио обязательно. Стоимость будем обсуждать индивидуально.