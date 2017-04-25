Нарисовать ландшафт въезда част. дома на разных уровнях и украсить двор. Есть участок 6 соток на нем стоит дом. Дом посажен высоко относительно дороги к которой примыкает участок нужно организовать пространство на переднем дворе. Перепад межу ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
Нужно визуализировать план-схему небольшой базы отдыха, а именно:
Приблизительная площадь участка на котором требуется визуализация 40 соток + прилегающая территория 20 соток.
Один дом 6х8 (уже построен)
6 одинаковых домов 5х8. (есть jpeg)
Один дом 70х6 есть ескиз.
Один дом 5х16 за основу взять и отзеркалить дом 5х8.
Один дом 8х8 - за основу дом 5х8
Один дом 15х8 - за основу дом 70х6.
6 одинаковых беседок 2х2 - за основу типовой дом 5х8.
Хвойные деревья в количестве приблизительно 40 шт.
Газон
Пирс по периметру участка для швартовки плавсредств.
Сад камней с перголой
Дорожки между всеми домами
Зона для барбекю.
Парковочные места с навесами и без
Место для спуска на воду плавсредств.
Есть эскизы планировки территории в карандаше, jpeg почти по всем планируемым зданиям, геолокация для привязки к рельефу. Все это вышлю пришлю после выбора исполнителя.
Указывайте, пожалуйста сроки и цены. Наличие портфолио обязательно. Стоимость будем обсуждать индивидуально.
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