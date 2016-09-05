участок 40 соток с домом и гаражем. необходимо спланировать детскую площадку, бассейн, сад и огород
Проект участка 40 соток
Наша дача после покупки смежного участка требует профессионального взгляда и проработкиь
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