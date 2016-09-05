Проект участка 40 соток

По ТЗ необходимо сделать два эскизных проекта (кемпинг и кемпстоянка) с 3D визуализацией и набором чертежей, указанных в ТЗ. (ТЗ по кемпстоянке пришлю чуть позже, там все примерно то же самое, только намного меньшего объема) ...