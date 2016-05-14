Ландшафтный дизайн загородного участка

Ландшафтный дизайнЗакрыт15 заявок282 просмотра
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Всем, привет!

Приглашаю к сотрудничеству ландшафтного дизайнера. Возможны выпускники или учащиеся последних курсов дизайн-школ, университетов и тд. Наш проект может быть для Вас, как проектная экзаменнационная работа.

Так, по плану необходио решить следующие задачи:

Этап№1

- комментарии и рекомендации по улучшению дороги к участку. Возможно из личного опыта.

Этап№2

- работы по участку по выравниванию и решение вопроса с низинами (советы, комментарии и решения).

- ландшафтный дизайн участка. На участке должны находиться: дом 9х9, бытовка 2,5х6, мето для 3-х авто, колодец, возможнен пруд, небольшая зона под плодовые деревья и мини-огород.

Видится участок более современным с большим кол-вом пространства, газона и красивых лаконичных решений в дизайне.

Материал по участку: https://yadi.sk/d/aXQ7MtGQvUbVM 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=kDOK73Tb87c

Буду рад услышать Ваши комментарии и предложения (можно по конкретным этапам).

7 лет назад
yadrew
Андрю 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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