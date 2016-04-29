Выполнить визуализацию ландшафта

$50
Ландшафтный дизайнЗакрыт10 заявок277 просмотров
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Нужно выполнить визуализацию ландшафта.

Планировочное решение -во вложении.

Примерно 10 соток. В центре дом -его модель уже создана, формат 3ds.

Также добавятся растения и доп. картинки как должны выглядеть зоны, мощение с рисунком.

+Показать калитку+ворота с забором по главному фасаду.

Общие сроки 10 дней (должно быть полностью готово для сдачи),

предварительный показ выполненных зон в ходе работы (можно превью),

после чего будет сделана предоплата.

Просьба указывать стоимость:

1. за дневные виды

2. за вечернее освещение

и ссылку на портфолио.

Без этого, заявка не будет рассматриваться

7 лет назад
Veronika2525
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
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