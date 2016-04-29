Требуется осуществить дизайн ландшафта дачного участка. Весь участок приблизительно 12 соток - 30 на 40 метров. В данный момент в углу участка строится дом. План-схема в прикрепленном SketchUp файле. Также прикрепляю Google Earth файл с координатами участка. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить визуализацию ландшафта.
Планировочное решение -во вложении.
Примерно 10 соток. В центре дом -его модель уже создана, формат 3ds.
Также добавятся растения и доп. картинки как должны выглядеть зоны, мощение с рисунком.
+Показать калитку+ворота с забором по главному фасаду.
Общие сроки 10 дней (должно быть полностью готово для сдачи),
предварительный показ выполненных зон в ходе работы (можно превью),
после чего будет сделана предоплата.
Просьба указывать стоимость:
1. за дневные виды
2. за вечернее освещение
и ссылку на портфолио.
Без этого, заявка не будет рассматриваться
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