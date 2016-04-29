Нужно выполнить визуализацию ландшафта.

Планировочное решение -во вложении.

Примерно 10 соток. В центре дом -его модель уже создана, формат 3ds.

Также добавятся растения и доп. картинки как должны выглядеть зоны, мощение с рисунком.

+Показать калитку+ворота с забором по главному фасаду.

Общие сроки 10 дней (должно быть полностью готово для сдачи),

предварительный показ выполненных зон в ходе работы (можно превью),

после чего будет сделана предоплата.

Просьба указывать стоимость:

1. за дневные виды

2. за вечернее освещение

и ссылку на портфолио.

Без этого, заявка не будет рассматриваться