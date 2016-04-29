Ландшафтный дизайн дачного участка

Требуется осуществить дизайн ландшафта дачного участка. Весь участок приблизительно 12 соток - 30 на 40 метров. В данный момент в углу участка строится дом. План-схема в прикрепленном SketchUp файле. Также прикрепляю Google Earth файл с координатами участка. ...
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Есть базовое понимание по основным постройкам, по саду и элементам дизайна понимания пока нет. Площадь 14,5 соток.
Интересует ландшафтный дизайн плюс визуально увидеть расположение элементов
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