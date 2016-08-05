Ландшафтный проект

  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Закрыт22 заявки303 просмотра

участок 40 соток с домом и гаражем. необходимо спланировать детскую площадку, бассейн, сад и огород

8 лет назад
guest_14846742483
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров