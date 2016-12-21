Сделать визуализацию земельного участка в Google SketchUp

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Завершен4 заявки955 просмотров

Сделать схематичную визуализацию земельного участка и построек в Google SketchUp

ТЗ по ссылке: https://drive.google.com/open?id=0B-hFzphLDRZEbEhVbXIzR3cwRE0

Цена 1000 руб.

В принципе, можно и в другой программе, если она общедоступна и проста для понимания, чтобы я мог самостоятельно подвигать и поменять объекты.

SketchUp
8 лет назад
valenki2000
50 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sheffand
Андрей 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
Отлично выполненная работа. Всё в срок, по делу. Всегда на связи. Добавить особо больше нечего, т.к. всё прошло как по маслу ), ни замечаний, ни претензий нет.
Точно поставленная задача, даны все необходимые исходники. По оплате все отлично. Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

sheffand
Андрей 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад