Нарисовать ландшафт въезда част. дома на разных уровнях и украсить дво

Ландшафтный дизайнЗакрыт8 заявок256 просмотров
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Нарисовать ландшафт въезда част. дома на разных уровнях и украсить двор.

Есть участок 6 соток на нем стоит дом. Дом посажен высоко относительно дороги к которой примыкает участок нужно организовать пространство на переднем дворе.  Перепад межу дорогой и домом 600мм. расстояние от дома до дороги 10 м. 

6 лет назад
serjilio
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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