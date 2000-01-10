BE THE BEST OR GO TO THE REST
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Козачок Арсен Ярославович
Дата рождения:10.01.2000 г. Львов
ОБРАЗОВАНИЕ
2017 г. - Закончил среднюю школу с отличием.
2017 г. - до сих пор. Институт архитектуры и градостроительства Национального университета “Львовская
политехника”.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Sketchup
ArchiCAD
Illustrator
Adobe Photoshop
MS Office
Lumion
3Ds Max
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Свободное владениеанглийским, русским, украинским языками;
Готов к бизнес-поездками командировкам;
Готов к роботе в любоевремя суток;
Личные качества:трудолюбие, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность,
внимательность, качественность, уверенность.