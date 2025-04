BE THE BEST OR GO TO THE REST

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Козачок Арсен Ярославович

Дата рождения:10.01.2000 г. Львов

ОБРАЗОВАНИЕ

2017 г. - Закончил среднюю школу с отличием.

2017 г. - до сих пор. Институт архитектуры и градостроительства Национального университета “Львовская

политехника”.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Sketchup

ArchiCAD

Illustrator

Adobe Photoshop

MS Office

Lumion

3Ds Max

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Свободное владениеанглийским, русским, украинским языками;

Готов к бизнес-поездками командировкам;

Готов к роботе в любоевремя суток;

Личные качества:трудолюбие, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность,

внимательность, качественность, уверенность.