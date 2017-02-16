Создание сказочного сада

Ландшафтный дизайнЗакрыт5 заявок248 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо создать проект сада. Участок 13 соток находится в г.Казань. На участке будет дом. Уже заказан проект (фото 1). Сам участок прямоугольной формы примерно 4*3,5м. Он абсолютно пустой сейчас.

Есть конкретные пожелания каким я хочу видеть свой сад: Это волшебный сад утопающий в зелени и цветах. Как из сказки. Сад который привлекает своими ароматами бабочек и птиц. 

Фото это примеры сада которые нравятся. 

Интересует цена за полный проект, со всеми растениями и материалами

6 лет назад
Elennn2016
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Anchela2015
Анна 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$500
30 дней
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