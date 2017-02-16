Создание сказочного сада

Здравствуйте!

Необходимо создать проект сада. Участок 13 соток находится в г.Казань. На участке будет дом. Уже заказан проект (фото 1). Сам участок прямоугольной формы примерно 4*3,5м. Он абсолютно пустой сейчас.

Есть конкретные пожелания каким я хочу видеть свой сад: Это волшебный сад утопающий в зелени и цветах. Как из сказки. Сад который привлекает своими ароматами бабочек и птиц.

Фото это примеры сада которые нравятся.

Интересует цена за полный проект, со всеми растениями и материалами