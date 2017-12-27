Необходимо выполнить следующие работы: заполнить дневник;написать отчёт по производственной практике; заполнить договор с организацией (с печатью). Дневник и договор у меня есть(которые необходимо заполнить). Так же есть методичка к написанию данной работы . ...
Сделать ландшафтное проектирование на трех участках по 6 соток каждый
Воссоздать визуазиазцию на 3 дачах по фото и видео
и сделать нужный нам ландшафтный лизайн
нужно дешево
пишите цену за 1 участок под ключ
опалта через наш процессинг (с него есть вывод на ЯД и Киви)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Ландшафтный дизайннет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна визуализация проектов и их ген-план на сетке.Оплата проектов 10$ за визуализацию участка площадью от 20 соток и больше и 20$ за участки площадью меньше 20 соток .Связь и работа над проектом будет вестись удаленно ...Ландшафтный дизайн7 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени! Участок 30 соток. Имеется 3 постройки. Нужна визуалка зеленых насаждений, все по заданию. Несколько ракурсов, преимущественно сверху. Важно знать стоимость и сроки!Ландшафтный дизайн20 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго всем! Нужно проработать планировку нового участка, желательно с визуализацией и советами. Переписка в скайпе, возможно после наброска общение голосом. Размеры участка и примерные предпочтения есть.Ландшафтный дизайн7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать две работы в 3D max. 1. Небоскреб. (фото поэтапного выполнения). 2. Дом с озеленением (фото поэтапного выполнения)Ландшафтный дизайн9 заявокЗакрыт7 лет назад
На квадратном участке необходимо распланировать детскую площадку - автодром. Разместить автомобильные дорожки с разметкой, светофором, перекрестками и кольцевым движением. Между дорог необходимо разместить детский домик для игр, детскую игровую площадку, небольшую веранду для взрослых, альпийскую ...Закрыт7 лет назад
- $10
Здраствуйте! Нужно создать генплан участка, есть модель в архикаде но она слегка недоработана, есть фотография перспективы. Работу надо предоставить в течение суток с исходниками в фотошоп или корел. Во вложении примерыЛандшафтный дизайн8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо прорисовать дизайн ландшафта (предложить 3 концепции для выбора 1 для доработки. Концепция - это эскиз, набросок может быть в карандаше и схематично, чтобы мы изначально поняли друг друга и минимизировали работу) общая площадь ...Ландшафтный дизайн19 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть участок на склоне, 6 соток. Необходимо запроектировать расположение дома и построек, дорожек, подсветки и пр. Съемка участка есть, есть фото. Предложите стоимость и сроки.Завершен8 лет назад
Добрый день, нужно разработать ландшафтный дизайн для указанного дома. С правой стороны будет пострен навес с каменными стенами, некое подобие гаража тоько без ворот. Фотография навеса прилагается. Хотелось бы модерное решение. ...Завершен8 лет назад