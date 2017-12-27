Сделать ландшафтное проектирование на трех участках по 6 соток каждый

  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Закрыт17 заявок450 просмотров

Воссоздать визуазиазцию на 3 дачах по фото и видео

и сделать нужный нам ландшафтный лизайн

нужно дешево

пишите цену за 1 участок под ключ

опалта через наш процессинг (с него есть вывод на ЯД и Киви)

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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