Ищу ландшафтного дизайнера

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Закрыт10 заявок216 просмотров

Ищу ландшафтного дизайнера на разработку Генерального плана объекта. Данный объект площадью 12 соток. Информация по проекту в ЛС.

7 лет назад
rasta1987
Яна 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров