Необходимо выполнить следующие работы: заполнить дневник;написать отчёт по производственной практике; заполнить договор с организацией (с печатью). Дневник и договор у меня есть(которые необходимо заполнить). Так же есть методичка к написанию данной работы . ...
Ищу ландшафтного дизайнера
Ищу ландшафтного дизайнера на разработку Генерального плана объекта. Данный объект площадью 12 соток. Информация по проекту в ЛС.
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