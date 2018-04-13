Ландшафтный дизайн участка 4 сотки.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Закрыт18 заявок347 просмотров

Строится дом с гаражом на участке 4,3 сотки. Нужно сделать ландшафтный дизайн. Свободного места мало. Площадь  небольшая. Схема участка в приложении.

6 лет назад
ArturSTR
Артур 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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