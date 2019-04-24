Необходимо разработать ген план частично построенной комунны на 4-ре семьи + хоз постройки подробности в файле https://docs.google.com/document/d/1jdp9gr7jnXx3xzQ1_f2ROOPTpqxjjCIyA85fGPF404o/edit
Дизайн придомовой территории многоквартирного дома
Требуется, согласно пожеланиям сделать дизайн придомовой территории многоквартирного дома, по фотографиям.
Дорисовать клумбы, беседки, озеленение.
Проект можно сказать некоммерческий, поэтому ищу исполнителя который возьмется за работу с минимальной ценой. Возможно для портфолио. Очень желательно, чтобы урбанистика была для вас знакома.
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