Дизайн придомовой территории многоквартирного дома

  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Закрыт9 заявок287 просмотров

Требуется, согласно пожеланиям сделать дизайн придомовой территории многоквартирного дома, по фотографиям. 

Дорисовать клумбы, беседки, озеленение.

Проект можно сказать некоммерческий, поэтому ищу исполнителя который возьмется за работу с минимальной ценой. Возможно для портфолио.  Очень желательно, чтобы урбанистика была для вас знакома. 

6 лет назад
allseo
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4 месяца назад

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