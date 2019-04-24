Требуется, согласно пожеланиям сделать дизайн придомовой территории многоквартирного дома, по фотографиям.

Дорисовать клумбы, беседки, озеленение.

Проект можно сказать некоммерческий, поэтому ищу исполнителя который возьмется за работу с минимальной ценой. Возможно для портфолио. Очень желательно, чтобы урбанистика была для вас знакома.