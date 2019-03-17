Доработать несколько разделов сайта на WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Должны быть реализованы следующие функционалы:

1. Возможность размещения пользователями фотогалереи с текстом.

2. Возможность переписки пользователями во внутреннем чате (на сайте)

3. Возможность размещения пользователями видео и 3D-туров

5 лет назад
ComArenda
79 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад