Программист Yii

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок210 просмотров
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Для сайта fortrader.org периодически нужен программист для поддержки сайта и выполнения задач. Работа сдельная. 

Необходимы навыки: Yii, Wordpress, Git/GitHub, html/csss

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5 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад