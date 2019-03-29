Нужно сегодня же скопировать сайт и подключить плагин woccommerce
Создать онлайн конструктор для ритуальных памятников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные возможности и особенности конструктора:
Нанесение данных усопшего (Фамилия, Имя, Отчество и Даты рождения и смерти) на надгробие;
Выбрать вариант начертания шрифта для данных об усопших
Выбор портрета на памятник (Гравировка мужского и женского портрета, а также фотокерамика овальная и прямоугольная)
Подбор надписи на памятник (эпитафии), из нашей коллекции.
Выбор элементов оформления (Кресты, свечи, цветы, птицы и виньетки)
Возможно увеличивать и уменьшать элементы добавленные на памятник.
Для виньеток предусмотреть также возможность вращения объекта.
После оформления эскиза можно Скачать, Распечатать или отправить на почту готовый эскиз.
Эскизы памятников должны меняться (от прямоугольной формы, до сложной геометрии. Эскизы предоставим. Аналог конструктора можно посмотреть по ссылке: pqd.ru/konstruktor/
Разместить конструктор на сайт. Платформа HOST CMS.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Сделать правку на сайте. Сделать вывод полного описания. Сейчас выводится не полное.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
1 Отзывы должны выводится слайдером на главной сайта ( пример слайдера смотреть на сайте: вантутрип в разделе поезда) 2 В отзывах должен быть рейтинг звездочками от 1 до 5 3 Любой посетитель сайта может написать отзыв и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется получить базу товаров (рубрики, сами товары, фотки, названия, описания, цены, ...) из shopxml и корректно импортировать её в shopify.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Известно, что при записи в БД MySQL значений хеш-функции MD5 необходимо заводить строковое поле данных и делать выборки с использованием оператора LIKE, который работает медленнее чем с числовыми значениями. Лучше использовать BIGINT https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/integer-types.html, длина которого составляет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $8
Здравствуйте. Есть php скрипт в несколько строк, приведу часть из него (есть еще проверка на бота). [code] include($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/SxGeo.php'); $SxGeo = new SxGeo($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/SxGeo.dat'); $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $country = $SxGeo->get($ip); ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
XML Php importer сделать рестарт с точки остановки прога спонтанно зависает на одной из строчек. хотя ошибок нет.. 2 дня назад колбасила по 5000 строк.. теперь каждые или 200 или 300 строк ошибок в логе нет. в приложении ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть мини игра -детский развивающий тренажер, надо оформить в виде плагина к wordpress, интегрировать в систему статистики.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Добрый день необходимо перенести базу сайта http://conerunt.ru/ (на джумле) на сайт http://yaltabookit.ru/ (на yli2).Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Настроить сайт на Shop-Script/Webasyst Движок куплен и установлен, куплена тема https://www.webasyst.ru/store/theme/epika/ 1. Нужно настроить наш сайт точно так же как настроена Демотема: http://epika.morbiplay.com Точно такой же дизайн сделать, с тестовыми товарами! На главной слайдер, товары, лучшие ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад