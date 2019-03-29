Создать онлайн конструктор для ритуальных памятников

Основные возможности и особенности конструктора:

Нанесение данных усопшего (Фамилия, Имя, Отчество и Даты рождения и смерти) на надгробие;

Выбрать вариант начертания шрифта для данных об усопших

Выбор портрета на памятник (Гравировка мужского и женского портрета, а также фотокерамика овальная и прямоугольная)

Подбор надписи на памятник (эпитафии), из нашей коллекции.

Выбор элементов оформления (Кресты, свечи, цветы, птицы и виньетки)

Возможно увеличивать и уменьшать элементы добавленные на памятник.

Для виньеток предусмотреть также возможность вращения объекта.

После оформления эскиза можно Скачать, Распечатать или отправить на почту готовый эскиз.

Эскизы памятников должны меняться (от прямоугольной формы, до сложной геометрии. Эскизы предоставим. Аналог конструктора можно посмотреть по ссылке: pqd.ru/konstruktor/

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