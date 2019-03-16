Скопировать и посадить на вордпресс причем быстро

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сегодня же скопировать сайт и подключить плагин woccommerce

5 лет назад
albori
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад