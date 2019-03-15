Перенести и отконвертировать базу сайта

$100
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Добрый день необходимо перенести базу сайта http://conerunt.ru/ (на джумле) на сайт http://yaltabookit.ru/ (на yli2). 

5 лет назад
Andreev-i80
Илья 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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