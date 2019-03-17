Заменить шапку в шаблоне сайта. PHP и CSS.

Движок подобие wordpress. Есть отдельные файлы шапки header.php, main.php в шаблонах. Нужно перенести шапку шаблона №1 на шаблон №2, а также правильно заменить стили. Именно заменить, а не добавить, что бы не нагружать общий css. По структуре шаблоны почти идентичны. Фото шаблонов во вложении. Архив с header.php, main.php и css также во вложении. Если нужны еще какие нибудь файлы предоставлю, а также доступы на сайты. Указывайте пожалуйста цену и сроки.