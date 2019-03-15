Проект по доставке еды с ресторанов

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок206 просмотров
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Требования к исполнителю: 

- Опыт разработки на PHP от 2х лет, с наличием портфолио 

- Хорошее знание фреймворка Laravel 

- Знать и использовать принципы слоев DDD 

- Желательно уметь использовать Docker

5 лет назад
bobroveremey
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад