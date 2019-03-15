Внедрение битрикс 24 на предприятие

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Для предприятия на 23 сотрудника требуется установка и настройка битрикса + обучение персонала по использованию

5 лет назад
sergey_ishutin
Сергей 
55 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sales4limes
Вячеслав 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$450
4 дня