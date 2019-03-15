Оптимизация скорости работы сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок125 просмотров
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Сайт tutvisa.by. Работает на joomla 3 +  sh404SEF + JCH Optimize.

необходимо улучшить скрость работы не затрагивая функционал.

5 лет назад
rikk911
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад