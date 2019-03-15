Автоматический вывод на баланс steam

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки120 просмотров
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Есть сайт. Необходимо реализовать автоматический вывод средств с баланса пользователя на steam кошелек.

Нужен человек с опытом, который уже разрабатывал подобный механизм. 

5 лет назад
katyamyau
Милешко 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
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