Массив php в строку elements

Из 2-х файлов php классов сделать один компактный с максимальным быстродействием с 4-мя методами: getall() - получить все ключи get($key) - один ключ setl($key,$data) - записать ключ del($key) - удалить массив ключей
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Есть скрипт который заданную строку превращает в массив.
Этот скрипт разбирает строку на элементы и затем преобразовывает.Нужно написать обратную функцию превращающую этот массив в строку.
Оплата по факту WMR.
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