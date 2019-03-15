Массив php в строку elements

$7
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок137 просмотров
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Есть скрипт который заданную строку превращает в массив.

Этот скрипт разбирает строку на элементы и затем преобразовывает.Нужно написать обратную функцию превращающую этот массив в строку.

Оплата по факту WMR.

PHP
5 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад