Нужно PHP решение задачи

//Есть зависимые объекты у них общая группа например 234,

$Group = "234";

//ищем в БД номера объектов с такой группой

$sqlFir = "SELECT * FROM Message2001 WHERE `Grupa`='$Group' AND `Message_ID`!='$IdOld' ";

$resultFir = mysqli_query($db,$sqlFir);

while($rowfir = mysqli_fetch_assoc($resultFir)){

$first_ID = $rowfir["Message_ID"];

// допустим находим 154,564,123,875,965,412,587,423

// есть таблица избранных объектов пользователей

// ищем в ней в цикле , сначала напрмер

$sql_FavoriteGoods = "SELECT * FROM `FavoriteGoods` WHERE `Item_ID`='$first_ID' " ;

$arr_FavoriteGoods = mysqli_query($rupla,$sql_FavoriteGoods); // массив из таблицы

while ($rowFavor=mysqli_fetch_assoc($arr_FavoriteGoods)) {

$fav_User_ID = $rowFavor["User_ID"]; /// находим ID пользователя

/// делаем INSERT в определенныую таблицу с номером с этим номером пользователя

}

/// идет цикл сначала ищет 154 объект в избранном, потом 564 и т.д. если у пользователя только один из объектов в избранном будет один INSERT

//// если у пользователя несколько будет несколько

/// мне нужна в итоге только одна строка в таблице с этим пользователем , а не 2,3..10

}