Нужно PHP решение задачи

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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//Есть зависимые объекты у них общая группа например 234,

$Group = "234";

//ищем в БД номера объектов с такой группой

$sqlFir = "SELECT * FROM Message2001 WHERE `Grupa`='$Group' AND `Message_ID`!='$IdOld' ";

 $resultFir = mysqli_query($db,$sqlFir);

while($rowfir = mysqli_fetch_assoc($resultFir)){

     $first_ID = $rowfir["Message_ID"];

    

     // допустим находим 154,564,123,875,965,412,587,423

    

                   // есть таблица избранных объектов пользователей

                   // ищем в ней в цикле , сначала напрмер

                    $sql_FavoriteGoods = "SELECT * FROM `FavoriteGoods` WHERE `Item_ID`='$first_ID'  " ;

                    $arr_FavoriteGoods = mysqli_query($rupla,$sql_FavoriteGoods); // массив из таблицы

                    while ($rowFavor=mysqli_fetch_assoc($arr_FavoriteGoods)) {

                    $fav_User_ID = $rowFavor["User_ID"]; /// находим ID пользователя

                    

         /// делаем INSERT в определенныую таблицу с номером с этим номером пользователя

        

        

                     }    

    

     /// идет цикл сначала ищет 154 объект в избранном, потом 564 и т.д. если у пользователя только один из объектов в избранном будет один INSERT

     //// если у пользователя несколько будет несколько

     ///  мне нужна в итоге только одна строка в таблице с этим пользователем , а не 2,3..10

    

    

     }

PHP
5 лет назад
al430
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад