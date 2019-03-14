Нужно PHP решение задачи

Есть сайт на Тильде https://greenwich.org.ua/, с него приходят заявки через webhook в срм https://app.moyklass.com/joins. Тильда и срм не очень дружат между собой. Тильда передает инфо либо на вебхук, либо на свои сервисы (скрин выбора - 01). Нужно написать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
//Есть зависимые объекты у них общая группа например 234,
$Group = "234";
//ищем в БД номера объектов с такой группой
$sqlFir = "SELECT * FROM Message2001 WHERE `Grupa`='$Group' AND `Message_ID`!='$IdOld' ";
$resultFir = mysqli_query($db,$sqlFir);
while($rowfir = mysqli_fetch_assoc($resultFir)){
$first_ID = $rowfir["Message_ID"];
// допустим находим 154,564,123,875,965,412,587,423
// есть таблица избранных объектов пользователей
// ищем в ней в цикле , сначала напрмер
$sql_FavoriteGoods = "SELECT * FROM `FavoriteGoods` WHERE `Item_ID`='$first_ID' " ;
$arr_FavoriteGoods = mysqli_query($rupla,$sql_FavoriteGoods); // массив из таблицы
while ($rowFavor=mysqli_fetch_assoc($arr_FavoriteGoods)) {
$fav_User_ID = $rowFavor["User_ID"]; /// находим ID пользователя
/// делаем INSERT в определенныую таблицу с номером с этим номером пользователя
}
/// идет цикл сначала ищет 154 объект в избранном, потом 564 и т.д. если у пользователя только один из объектов в избранном будет один INSERT
//// если у пользователя несколько будет несколько
/// мне нужна в итоге только одна строка в таблице с этим пользователем , а не 2,3..10
}
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