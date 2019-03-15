Обновить плагин lookbook на WP

Веб-программированиеЗавершен1 заявка148 просмотров
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Добрый день! Необходимо Обновить/устранить неисправность плагина lookbook на WordPress

5 лет назад
alekseyolin
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$20
1 день
WMZ
Огромное спасибо! Очень быстро и точно определена проблема, установлен срок работ и выполнен с опережением. Рекомендую, ещё раз большое спасибо!
Предоставил всё для работы. Хороший заказчик, рекомендую!