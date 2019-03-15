Обновить плагин lookbook на WP

Добрый день, есть сайт http://bit.ly/2u7mi8I Задача заключается в том, чтобы повторить его функционал подстановки изображений в центр страницы при клике на выбранный элемент как слева так и справа http://bit.ly/2TE3jBM Каждый элемент на сайте, это элемент ИБ. Каждая ...