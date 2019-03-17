Оптимизировать сайт для смартфона

Веб-программированиеЗавершен6 заявок166 просмотров
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Нужно сделать адаптивную версию сайта на вордпресс под мобильные устройства. Детали в  скайп (можно и телеграм если вам удобнее). Работаем с поэтапной оплатой. 

5 лет назад
AlexBuriy
40 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$25
1 день
Спасибо за качественную работу. Буду заказывать еще. Профессионально, быстро, разъясняет если не понятно. Рекомендую.
Хороший заказчик и приятный в общении человек! Рад сотрудничеству
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