Нужен модуль "Фильтр по группе товара"

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Надо модуль для ocStore 2.3.0.2.3 Подбор товара по марке автомобиля. Должен устанавливаться в категорию товара.

Есть такой у нас на сайте https://elitaauto.ru на ocStore 1.5.4.1

5 лет назад
guest_15525600867415
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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