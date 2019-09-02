Качественная верстка, CMS (Wordpress, Modx), Laravel
Здравствуйте!
Нужна верстка сайта / интеграция в CMS?
Готов обсудить прямо сейчас.
Опыт в сфере веб-разработки более 4-х лет.
Сверстал много сайтов, благодаря чему:
- Четко оцениваю сроки и не нарушаю их;
- Работаю быстро, не теряя качество;
- Использую только проверенные решения, не изобретая велосипедов.
- В процессе работы ежедневно нахожусь на связи и оперативно отвечаю;
- Знаю как сделать верстку, удобную для программиста;
- Не беру более одного проекта в работу, если осознаю, что может пострадать качество.
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Портфолио
- Верстка сайта + анимации323 просмотра
- Finsb.ru - Сайт банка на 1C-Bitrix322 просмотра
- Borschok.ru - Landing Page для службы доставки еды419 просмотров
- Царев - Landing Page для торгового центра533 просмотра
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
5 лет назад
Не в первый раз обращаюсь к данному исполнителю. Как и раньше - отличная работа с сдачей с первого раза (без правок), что является редкостью. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работали с Никитой раньше, по прежнему очень приятный заказчик, оплата без проблем, очень рад снова посотрудничать)
$70
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Все отлично. Быстра коммуникация. Оперативные решения задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятные впечатления. Оплата без проблем.
$75
10 баллов
6 лет назад
Figma
Все в срок, доп. функционал обговорили и сделали без проблем. Нареканий нет, обращайтесь к Владиславу =)
Ответный отзыв
Приятен в общении, оплата моментальная, очень рад сотрудничеству)
$90
10 баллов
6 лет назад
Все очень четко, в срок, без лишних вопросов, что сэкономило мне массу времени. Отличный исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству, Мария отличный заказчик!
$200
10 баллов
6 лет назад
HTML
Работа выполнена качественно. В сроки уложились. Рекомендую.
Ответный отзыв
Второй раз работаем, все супер
HTML-верстка
35 отзывов
$7/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
22 отзыва
$7/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга