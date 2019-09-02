kappka

Владислав kappka

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка, CMS (Wordpress, Modx), Laravel

Здравствуйте! 

Нужна верстка сайта / интеграция в CMS?

Готов обсудить прямо сейчас. 

Опыт в сфере веб-разработки более 4-х лет.

Сверстал много сайтов, благодаря чему:

  • Четко оцениваю сроки и не нарушаю их;
  • Работаю быстро, не теряя качество;
  • Использую только проверенные решения, не изобретая велосипедов.
Кроме того: 

  • В процессе работы ежедневно нахожусь на связи и оперативно отвечаю;
  • Знаю как сделать верстку, удобную для программиста;
  • Не беру более одного проекта в работу, если осознаю, что может пострадать качество.
Способы оплаты: Сбербанк, Киви, Яндекс Деньги, Тинькофф.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка макетов
Не в первый раз обращаюсь к данному исполнителю. Как и раньше - отличная работа с сдачей с первого раза (без правок), что является редкостью. Рекомендую!
Работали с Никитой раньше, по прежнему очень приятный заказчик, оплата без проблем, очень рад снова посотрудничать)
Ответный отзыв
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Внести изменения по верстке в тему Wordpress
WordPress
Все отлично. Быстра коммуникация. Оперативные решения задачи. Рекомендую!
Хороший заказчик, приятные впечатления. Оплата без проблем.
Ответный отзыв
volchara61reg
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Верстка 3 страницы + моб и планшетная версия
Figma
Все в срок, доп. функционал обговорили и сделали без проблем. Нареканий нет, обращайтесь к Владиславу =)
Приятен в общении, оплата моментальная, очень рад сотрудничеству)
Ответный отзыв
mrapoport
Мария 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Вертска лендинга
Все очень четко, в срок, без лишних вопросов, что сэкономило мне массу времени. Отличный исполнитель, рекомендую
Рад сотрудничеству, Мария отличный заказчик!
Ответный отзыв
sobakaper
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Верстка адаптивного многостраничного макета
HTML
Работа выполнена качественно. В сроки уложились. Рекомендую.
Второй раз работаем, все супер
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
HTML-верстка
35 отзывов
$7/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
22 отзыва
$7/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга