Верстка адаптивного многостраничного макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок388 просмотров

Требуется адаптивный кроссбраузерный HTML-макет.

Исходники в PSD, контент разложен по слоям, слои подписаны понятными названиями.

Присутствуют интерактивные элементы - слайдеры, формы, фильтры.

Главная страница для примера - прикреплена к заданию.

Исходники и текстовые пояснения вышлю по запросу в личку.

В исходниках -8 отдельных страниц

Ожидаемый срок исполнения - 5 дней.

HTML
6 лет назад
sobakaper
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kappka
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$200
7 дней
Работа выполнена качественно. В сроки уложились. Рекомендую.
Второй раз работаем, все супер

Заявки фрилансеров

kappka
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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