Требуется сверстать макеты с формами, меню, блоком отзывов (при нажатии раскрывается) PSD есть. Тз на видео https://youtu.be/Kh0pdj57z7Q По макетам все видно. Предлагайте цену. Предпочтение дешево и качественно.
Верстка формы. Срочно.
Добрый день, необходимо сверстать форму.
Форма одна, на рисунке предоставлен пример того, что будет если нажать на ее элементы.
Пишите цену и сроки. (нужно очень быстро)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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