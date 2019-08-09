Верстка формы. Срочно.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок184 просмотра

Добрый день, необходимо сверстать форму. 

Форма одна, на рисунке предоставлен пример того, что будет если нажать на ее элементы. 

Пишите цену и сроки. (нужно очень быстро)

6 лет назад
Moon1ight
Марк 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Возникла проблема, обратился на сайте за помощью, откликнулся Дмитрий. Сделал все очень быстро, намного быстрее заданных сроков, все время был на связи, выполнил абсолютно все мои поправки, которые появлялись в ходе работы. Качество работы на высшем уровне. Безусловно, рекомендую Дмитрия как отличного работника и мастера своего дела!
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Заявки фрилансеров

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
6 лет назад

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