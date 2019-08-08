Сайт для unison24.ru

http://skrinshoter.ru/s/090819/7HUWGYUZ?a

Необходимо подготовить и сверстать статью

Сделать маленький баннер 202*71 На некоторые уже естьготовые, на некоторые отрисовать.

1. Покупай со сбербанк . Кнопка есть. Статья берется отсюда https://www.pokupay.ru/clients

Адаптируем под наши товары(кровати, матрасы подушки )Оставляем ее в той же стилистике, что и на ссылке. Верстаем на нашем сайт.