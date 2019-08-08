Необходимо реализовать HTML версию официального приложения App Store - https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ , будет использоваться для веб сайта под управлением CMS. Нужна верстка с такими страницами: 1. Главная страница (Вкладка "Сегодня") 2. Полная ...
Сверстать статью
Сайт для unison24.ru
http://skrinshoter.ru/s/090819/7HUWGYUZ?a
Необходимо подготовить и сверстать статью
Сделать маленький баннер 202*71 На некоторые уже естьготовые, на некоторые отрисовать.
1. Покупай со сбербанк . Кнопка есть. Статья берется отсюда https://www.pokupay.ru/clients
Адаптируем под наши товары(кровати, матрасы подушки )Оставляем ее в той же стилистике, что и на ссылке. Верстаем на нашем сайт.
Заявки фрилансеров
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