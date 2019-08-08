Сверстать моб версию сайта

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Здравствуйте

У меня адаптивный шаблон сайта.

В веб версии фоновое изображение отображается, а в моб - нет.

Ссылка на сайт http://r.tovary.xyz/

6 лет назад
guest_1565263841665
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров