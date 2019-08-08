Необходимо реализовать HTML версию официального приложения App Store - https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ , будет использоваться для веб сайта под управлением CMS. Нужна верстка с такими страницами: 1. Главная страница (Вкладка "Сегодня") 2. Полная ...
Сверстать моб версию сайта
Здравствуйте
У меня адаптивный шаблон сайта.
В веб версии фоновое изображение отображается, а в моб - нет.
Ссылка на сайт http://r.tovary.xyz/
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