Сделать HTML версию приложения App Store iOS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок353 просмотра

Необходимо реализовать HTML версию официального приложения App Store - https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ , будет использоваться для веб сайта под управлением CMS. 

Нужна верстка с такими страницами:

1. Главная страница (Вкладка "Сегодня")

2. Полная запись статьи http://prntscr.com/oqfbuo картинка, небольшой блок с названием игры и загрузки. Ниже текст статьи.

3. Страница вкладки "Игры". 

4. Страница вкладки "Приложения".

5. Страница вкладки "Обновления"

6. Страница вкладки "Поиска"

7. Страница полного описания приложения/игры. http://prntscr.com/oqfdxz

Это меню http://prntscr.com/oqfez7 переносим в шапку сайта. 

От вас цены и сроки выполнения.

HTMLiOS
6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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