Нужно доработать сайт, ТЗ скину
Сделать HTML версию приложения App Store iOS
Необходимо реализовать HTML версию официального приложения App Store - https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ , будет использоваться для веб сайта под управлением CMS.
Нужна верстка с такими страницами:
1. Главная страница (Вкладка "Сегодня")
2. Полная запись статьи http://prntscr.com/oqfbuo картинка, небольшой блок с названием игры и загрузки. Ниже текст статьи.
3. Страница вкладки "Игры".
4. Страница вкладки "Приложения".
5. Страница вкладки "Обновления"
6. Страница вкладки "Поиска"
7. Страница полного описания приложения/игры. http://prntscr.com/oqfdxz
Это меню http://prntscr.com/oqfez7 переносим в шапку сайта.
От вас цены и сроки выполнения.
Заявки фрилансеров
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