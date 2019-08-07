Необходим 1 шаблон AMP страницы, по возможности максимально похожий и включающий в себя элементы текущей адаптивной версии. За основу можем взять вот эту страницу edaplus точка info/produce/maize.html Оплата Приват24 или ЯД.
Адаптивная верстка строительного портала
Добрый день!
Необходимо сверстать дизайн строительного портала.
Верстка адаптивная под мобильные устройства. Макеты мобильного дизайна имеются.
Всего около 70 страниц.
Прошу ответить по пунктам:
1. Примерная стоимость?
2. Срок?
3. 3 примера адаптивной верстки (если есть, крупных проектов).
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