Проверить качество вёрстки сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок267 просмотров

Надо проверить качество вёрстки сайта.

Имеется действующий сайт на wp. Делали новый макет дизайна, сейчас верстальщик его натянул. 

Требуется компетентно проверить качество вёрстки: посмотреть через отладчик, проверить валидность кода, адаптивность, кроссбраузерность, работу без картинок, прописку тэгов, семантическую разметку, прописаны ли стили для основных элементов оформления контента, скорость работы и т.д. Дать человекопонятный отчет о проверке и рекомендации. 

Сделать сегодня. 

Оплата после выполнения и сдачи отчета.

WordPress
6 лет назад
fine09
47 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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