Необходим 1 шаблон AMP страницы, по возможности максимально похожий и включающий в себя элементы текущей адаптивной версии. За основу можем взять вот эту страницу edaplus точка info/produce/maize.html Оплата Приват24 или ЯД.
Проверить качество вёрстки сайта
Надо проверить качество вёрстки сайта.
Имеется действующий сайт на wp. Делали новый макет дизайна, сейчас верстальщик его натянул.
Требуется компетентно проверить качество вёрстки: посмотреть через отладчик, проверить валидность кода, адаптивность, кроссбраузерность, работу без картинок, прописку тэгов, семантическую разметку, прописаны ли стили для основных элементов оформления контента, скорость работы и т.д. Дать человекопонятный отчет о проверке и рекомендации.
Сделать сегодня.
Оплата после выполнения и сдачи отчета.
Заявки фрилансеров
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