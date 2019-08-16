Создать сайт на Wordpress (поставить готовый шаблон Я выберу шаблон его вам нужно будет установить на хостинг, под нас немного доработать, имею ввиду прописать нужные категории страниц, заполнить контентом, контент я предоставлю. Сайт ...
Верстка простого корпоративного сайта
Доброго дня.
Нужно сделать:
- адаптивную верстку всех страниц сайта
- на странице «Главная» - сделать анимацию по блокам (простое но эффектное появление блоков, иконок с преимуществами и т.п)
- на странице "Контакты" - сделать интерактивную яндекс-карту
- мобильную версию сайта по шаблону (есть дизайн мобильной версии одной из страниц)
- подключить почту и настроить подачу заявок на сайте
- подключить яндекс метрику и гугл аналитику
- анимация кнопок на сайте + подсвечивание (относится к прозрачным кнопкам)
- при нажатии на фотографии товаров (на странице каталога), выполненных проектов (страница "наши проекты", а также характеристик (каталог), сертификатов и товаров ("главная") – картинки должны увеличиваться в размере (открываться в отдельном окошке с возможностью его закрыть).
Страницы:
- главная
- контакты
- наши проекты
- наши партнеры
- каталог
(+ 2 поп-апа).
СРОК: 4 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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