Верстка простого корпоративного сайта

Доброго дня.

Нужно сделать:

- адаптивную верстку всех страниц сайта

- на странице «Главная» - сделать анимацию по блокам (простое но эффектное появление блоков, иконок с преимуществами и т.п)

- на странице "Контакты" - сделать интерактивную яндекс-карту

- мобильную версию сайта по шаблону (есть дизайн мобильной версии одной из страниц)

- подключить почту и настроить подачу заявок на сайте

- подключить яндекс метрику и гугл аналитику

- анимация кнопок на сайте + подсвечивание (относится к прозрачным кнопкам)

- при нажатии на фотографии товаров (на странице каталога), выполненных проектов (страница "наши проекты", а также характеристик (каталог), сертификатов и товаров ("главная") – картинки должны увеличиваться в размере (открываться в отдельном окошке с возможностью его закрыть).

Страницы:

- главная

- контакты

- наши проекты

- наши партнеры

- каталог

(+ 2 поп-апа).

СРОК: 4 дня