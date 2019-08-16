Верстка простого корпоративного сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок389 просмотров

Доброго дня.

Нужно сделать:

- адаптивную верстку всех страниц сайта

- на странице «Главная» - сделать анимацию по блокам (простое но эффектное появление блоков, иконок с преимуществами и т.п)

- на странице "Контакты" - сделать интерактивную яндекс-карту

- мобильную версию сайта по шаблону (есть дизайн мобильной версии одной из страниц)

- подключить почту и настроить подачу заявок на сайте

- подключить яндекс метрику и гугл аналитику

- анимация кнопок на сайте + подсвечивание (относится к прозрачным кнопкам)

- при нажатии на фотографии товаров (на странице каталога), выполненных проектов (страница "наши проекты", а также характеристик (каталог), сертификатов и товаров ("главная") –  картинки должны увеличиваться в размере (открываться в отдельном окошке с возможностью его закрыть).

Страницы:

- главная

- контакты 

- наши проекты

- наши партнеры

- каталог

(+ 2 поп-апа).

СРОК: 4 дня

6 лет назад
narchenko_ast
Анатолий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

xenia4715
Ксения 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$40
4 дня
Escrow
Отлично выполнила работу. Учла все дополнения, исправления. Работа выполнена в срок. Сотрудничать продолжаем. Спасибо !
Замечательно сотрудничество! Все четко, спокойно, без напряжений)

Заявки фрилансеров

xenia4715
Ксения 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад

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